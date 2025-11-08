В Химках откроется выставка, посвященная каналу имени Москвы

В Химках открывается выставка, посвященная истории канала имени Москвы, который в настоящее время обеспечивает столицу более чем 60% её водоснабжения и предоставляет электроэнергию для множества предприятий региона. О предстоящем мероприятии рассказали представители администрации городского округа.

Выставка предоставит возможность узнать о начале строительства этого великого водного объекта и его важной роли в победе Красной армии во время битвы под Москвой. Экспозиция, озаглавленная «Канал Москва — Волга — водный бастион обороны Москвы», сосредоточена на героических событиях расположения столицы в 1941 году. Свои двери откроет выставочный комплекс «Артишок», где можно будет увидеть уникальные архивные документы, редкие фотографии и предметы, отражающие эпоху.

Во время Битвы за Москву канал был превращен в надежный оборонительный рубеж: вдоль него были вырыты траншеи и установлены пулеметные гнезда, что значительно укрепило оборону столицы. В течение всех четырех лет войны канал бесперебойно обеспечивал Москву водой, электроэнергией и необходимыми военными грузами.

Открытие вернисажа состоится 14 ноября в 15:00, а выставка будет работать до 10 декабря. Вход на выставку свободный, что предоставляет возможность всем желающим узнать об этом значимом для истории объекта и его вкладе в защиту столицы.

