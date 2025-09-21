В Химках открыли обновленную школу №8 с улучшенными условиями для учебы

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский посетили обновленную школу №8 имени Матвеева, где прошел масштабный капитальный ремонт. С директором школы Ольгой Игнатьевой они осмотрели модернизированные помещения, которые теперь занимают почти 4 тыс. квадратных метров.

Ремонт в школе №8 стал первым подобным событием с момента ее основания. В процессе обновления были полностью заменены инженерные сети и кровля, а также проведена перепланировка классов. Современная техника и новая мебель наполнили образовательное пространство, где 1 сентября начали обучение более 700 школьников.

«Мы стремимся обеспечить нашим детям лучшие условия для получения знаний. Школа — это не просто учебное заведение; здесь формируются традиции и готовятся к взрослой жизни. Важно, чтобы ребята гордились своим местом учебы и чувствовали себя комфортно», — отметил Владислав Мирзонов.

При этом исторический фасад и муралы были бережно сохранены. Новшества включили две выставки, посвященные Чернобылю и космическим предприятиям Химок. Сергей Малиновский подчеркнул, что обновление школы — это важная инвестиция в будущее детей, создающая условия для эффективного обучения и воспитания ответственности. Обновленная школа №8 имени Матвеева стала центром притяжения для жителей округа, сочетая современные технологии и историческое наследие.

