В Химках отметили День российской гвардии и рассказали о ее традициях

В микрорайоне Новогорск состоялось мероприятие, приуроченное к Дню российской гвардии. На спортивной площадке жители смогли узнать о традициях гвардейцев и их значении в истории страны. Об этом рассказала администрация городского округа Химки.

Участие в празднике принял депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, который подчеркнул важность таких встреч. Он заявил, что гвардия всегда служила символом мужества и преданности Отечеству.

«Наша цель — показать молодому поколению, что эти качества остаются актуальными и сегодня», — указал Мирзонов.

Депутат Химок Руслан Шаипов также акцентировал внимание на значимости патриотического воспитания в современном обществе. По его словам, крайне важно понимать, что защищать Родину – это не только обязанность, но и великая честь для людей.

Это мероприятие стало частью региональной программы «Успех в единстве поколений». Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что инициатива направлена на развитие патриотического сознания и укрепление преемственности между поколениями в Химках. Такие встречи способствуют формированию у молодежи уважения к истории своей страны и ее защитникам.

Ранее сообщалось, что в Химках состоялась лекция в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Ее провели в дошкольном отделении «Кораблик». К мероприятию присоединились майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк и депутат Юлия Мамай.