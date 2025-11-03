В Химках отметили подвиги Красной армии на Севере

В Химках прошла историческая лекция и демонстрация кинохроники, приуроченные к годовщине освобождения Заполярья во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

Патриотическое мероприятие организовали на базе школы-интерната «Кадетский корпус». С приветственным словом к участникам обратился муниципальный депутат Руслан Шаипов, который отметил важность сохранения мира, полученного ценой огромных жертв.

«Россия — страна-победитель, и мы должны помнить о тех, кто обеспечил будущее для следующих поколений», — подчеркнул он.

Участникам мероприятия рассказали о ходе освобождения Заполярья, где бои шли с июня 1941 года по осень 1944 года. Красная армия успешно разгромила фашистских захватчиков на Северо-Западе и обеспечила безопасность морских путей в этом стратегически важном регионе. Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что такие мероприятия способствуют лучшему пониманию истории среди молодежи и помогают сохранить память о подвигах предков.

В заключение, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов добавил, что в Химках регулярно проводятся патриотические акции, включая уроки мужества и культурные встречи, что укрепляет связь поколений и формирует уважение к истории страны.

