В Химках почтили память Героя Советского Союза Михаила Машинцева

19 декабря в клубе «Активное долголетие» в Химках прошла встреча, посвященная памяти Михаила Савельевича Машинцева, Героя Советского Союза. Об этом событии рассказали в администрации городского округа.

Фронтовик прошел все тяжести войны и получил золотую звезду Героя за свои выдающиеся действия, включая форсирование реки Одер. После войны он вернулся к мирной жизни, трудясь на «Энергомаше». Участниками события стали члены Совета ветеранов НПО им. Лавочкина, школьники и почётные гости. Муниципальный депутат Валентин Герасимов выступил с приветственным словом.

«Важно рассказывать о таких выдающихся людей, как Михаил Савельевич, и передавать их наследие молодежи. Это живое воплощение мужества и преданности Родине», — указал он.

Гостям рассказали о жизненном пути Машинцева, родившегося 18 декабря 1909 года. Он прошел Великую Отечественную войну, проявив неимоверное мужество на поле боя. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР 6 апреля 1945 года.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что о героях прошлого, таких как Михаил Машинцев, стоит помнить и сегодня. Лекция, посвященная дню рождения героя, стала частью масштабных патриотических мероприятий в Химках. Главная цель таких мероприятий — объединить поколения вокруг любви к Родине и уважения к ее истории и культуре.

