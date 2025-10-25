В Химках почтили память жертв теракта на Дубровке

В Центральной городской библиотеке Химок состоялась лекция, приуроченная к годовщине теракта на Дубровке, одной из самых трагических страниц новейшей истории России. Об этом рассказали в администрации городского округа.

На мероприятии собрались читатели библиотеки, школьники и почетные гости, чтобы почтить память жертв этого страшного события. С приветственным словом к присутствующим обратился муниципальный депутат Николай Томашов. Он подчеркнул, что важно помнить о таких трагедиях, так как они изменили общество, сделав его сильнее и мудрее.

«Память о жертвах „Норд-Оста“ не только наша общая боль, но и постоянное напоминание о том, что нам нужно быть едиными в борьбе со злом», — отметил Томашов.

На встрече была представлена хронология тех ужасных октябрьских дней, когда террористы захватили более 900 заложников в театре. Обсуждалась тема жертв и героизма бойцов спецназа, которые провели штурм. Участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Смирнов добавил, что террористические акты не сломили народ, а напротив, сплотили его вокруг идеи неприятия насилия.

Лекция стала частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей и уважения к истории России.

