В Химках преображают ключевую магистраль в микрорайоне Подрезково

В подмосковных Химках развернулась масштабная дорожная кампания — в микрорайоне Подрезково полным ходом идут работы по капитальному ремонту улицы Центральной.

Участок протяженностью более 1,5 километра, связывающий улицы Горную и Комсомольскую, ежедневно обслуживает поток из 10 000 автомобилей, что делает его обновление стратегически важным для всего города. После замены бордюров и поднятия колодцев дорожные бригады приступили к ключевой стадии — укладке верхнего асфальтобетонного покрытия, которое определит качество и долговечность обновленной трассы.

Параллельно в Химках ведутся работы еще на трех значимых объектах: на улице 9 Мая специалисты уже демонтировали изношенное покрытие и установили новый бортовой камень, на Молодежной в Новых Химках и в квартале Терехово-Ивакино также кипит деятельность.

Финишные этапы на всех участках включат нанесение дорожной разметки, установку искусственных неровностей для безопасности пешеходов и благоустройство прилегающих территорий.

Муниципальные власти поставили амбициозную задачу — завершить все работы до конца года, чтобы жители четырех районов города встретили новый сезон с комфортными и безопасными дорогами. Для автомобилистов это означает не только ровное покрытие, но и продуманную инфраструктуру, снижающую риски аварийности.

Ранее сообщалось, что новый выезд из Юрлова в подмосковных Химках готов на 83%.