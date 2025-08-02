В Химках принято решение обновить Доску почета к Дню города

К празднованию Дня города в Химках откроют новую Доску почета, где будут представлены имена 30 выдающихся химчан. Об этом сообщила администрация Химкинского городского округа.

В число тех, чьи фото разместят на новой Доске почета, входят бойцы и ветераны СВО, учителя, медицинские работники, культурные деятели, спортивные специалисты и воспитатели, а также активные участники добровольческих организаций.

«В год 80-летия со Дня Великой Победы мы продолжаем реализацию патриотического проекта „Успех V единстве поколений“. Каждый из наших героев — пример для подражания и гордость всего округа», — отметила глава Химок Елена Землякова.

На обновленной Доске будут увековечены имена ветеранов боевых действий и членов Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, а также выдающихся сотрудников предприятий и учреждений города, которые добились значительных успехов в своей профессиональной и общественной жизни. Место установки нового стенда — улица Московская — выбрано не случайно, так как открытие приурочено к ежегодной традиции, которая подтверждает важность признания заслуг местных жителей. Накануне Дня города, который будет отмечаться с особым размахом, обновленная Доска почета станет символом уважения и признания всех достижений своих граждан.

Ранее сообщалось, что неравнодушные жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны в Подрезково в рамках патриотического мероприятия, так они почтили память героев, освободивших территорию РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Участники акции благоустроили территорию мемориального комплекса и высадили 25 кустов кизильника.