В Химках приступили к подготовке фонтанов к зиме

В Химках активно продолжается подготовка фонтанов к зимнему периоду, цель которой — успешно консервация водных сооружений. Об этом процессе рассказали в администрации городского округа.

Фонтаны вновь заработают и будут радовать жителей города уже весной следующего года. Процесс консервации включает в себя комплекс мероприятий, которые защищают как конструкции самих фонтанов, так и их декоративные особенности от отрицательных температур и неблагоприятных погодных условий.

Специалисты начнут с того, что сольют воду из фонтанов, продуют трубопроводы и осуществят очистку чаш. Все сооружения с сложными инженерными системами и декоративными элементами дополнительно закроются специальными конструкциями, что даст им необходимую защиту. Кроме того, перед началом зимы в Химках будут проведены необходимые ремонтные работы, которые помогут сохранить функциональность каждого фонтана. На этапе подготовки каждое сооружение будет протестировано для проверки его работоспособности, чтобы жители могли снова наслаждаться их красотой и уютом в новом теплом сезоне.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключили к тепловым пунктам. В жилых домах отопление планируют запустить 29 сентября, работу объектов теплоснабжения контролирует глава округа Елена Землякова.