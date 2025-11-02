В Химках прошел День добровольца, объединивший педагогов, волонтеров и ветеранов

В лицее №10 Химок прошло событие, посвященное Дню добровольца Московской области. Мероприятие собрало педагогов, волонтеров и ветеранов, где участникам рассказали о важной работе, которую ежедневно выполняют добровольцы. Об этом событии рассказала пресс-служба администрации городского округа.

Среди гостей были ветеран боевых действий Иван Лучников и депутат Артур Каримов, которые поделились личным опытом и размышлениями о роли добровольчества в обществе.

«Волонтеры – это люди с доброй душой и открытым сердцем. Сегодня они помогают нашим бойцам и нуждающимся людям. Я сам доставляю гуманитарную помощь в зону СВО и передаю письма от школьников. Трудно описать слова радости, с которой ребята встречают меня — это словно получить весточку из дома», – сказал Артур Каримов.

Обсуждая важность привлечения молодежи в волонтерскую деятельность, депутат Юлия Мамай отметила, что в Химках по адресу 9 Мая, 18Б располагается центр для волонтеров. Для вступления достаточно заполнить анкету и участвовать в мероприятиях.

Развитие добровольчества способствует укреплению гражданского общества и патриотическому воспитанию молодежи. Лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп подчеркнула, что молодое поколение нужно поддерживать, особенно в инициативах, направленных на улучшение социальной ситуации и помощь тем, кто в этом нуждается.

