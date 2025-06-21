В Химках прошел кинолекторий в честь дня рождения Лени Голикова

Мероприятие собрало жителей города, желающих почтить память отважного партизана-разведчика. В числе почетных гостей присутствовал депутат городского округа Руслан Шаипов, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти среди подрастающего поколения.

«Наша задача – передать детям знания о настоящих героях, таких как Леня Голиков. Его история учит мужеству, преданности Родине и настоящей дружбе», — указал он.

Программа кинолектория включала документальную презентацию о жизни и подвиге юного партизана, а также познавательную лекцию. Участники узнали о боевых заслугах Лени Голикова, который в 15 лет стал разведчиком и участвовал в опасных операциях против фашистов. Завершилось мероприятие торжественным вручением благодарственных писем и партийных билетов от «Единой России».

Ранее сообщалось, что еще одно мероприятие в Химках, посвященное памяти Лени Голикова, прошло в отделении «Каскад». На встрече присутствовали воспитанники ВПО «Сова», на базе организации в 2022 году открылось главное отделение областной общественной организации военно-поискового отряда «Страж». Участники занимаются поиском без вести пропавших бойцов и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.