В Химках прошел лекторий об освобождении РСФСР от фашистов

В Химках, на открытой площадке парка «Дубки», состоялся лекторий, посвященный освобождению территории РСФСР от немецко-фашистских захватчиков. Об этом событии рассказала администрация городского округа Химки.

Мероприятие собрало жителей города, депутата Надежду Смирнову и почетных гостей, объединив людей общей целью — сохранением памятной даты в истории. Среди выступающих был Юрий Карпунов, полковник в отставке и кавалер Ордена Почета, который рассказал о Псковско-Островской наступательной операции — важном этапе Великой Отечественной войны, приведшем к освобождению оккупированных территорий Советского Союза и ослаблению Группы Армий «Север».

Надежда Смирнова подчеркнула значимость таких мероприятий, отметив, что они помогают передать знания и память о подвиге предков будущим поколениям. В рамках лектория также были представлены архивные документы и фотографии, значительно углубившие понимание исторических событий.

Активист партии «Единая Россия» Евгения Купп обратила внимание на ценность единства и уважения к истории как основополагающих принципов для будущего страны. Лекторий стал частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая успешно реализуется в Химках с прошлого года. Депутат Евгений Иноземцев добавил, что в рамках этой программы проводятся мастер-классы, открытые уроки и культурные мероприятия, укрепляющие связь между поколениями.

Ранее сообщалось, что неравнодушные жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны в Подрезково в рамках патриотического мероприятия, так они почтили память героев, освободивших территорию РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Участники акции благоустроили территорию мемориального комплекса и высадили 25 кустов кизильника.