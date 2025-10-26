В Химках прошел «Праздник белых журавлей» в память о павших воинах

В Сходненской детской школе искусств состоялся «Праздник белых журавлей» — значимое мероприятие, посвященное памяти павших воинов, которые отдали свои жизни в различных сражениях. Об этом рассказали в администрации городского округа.

В этом важном событии принял участие депутат Химок Руслан Шаипов, поддержавший атмосферу уважения и благодарности к героям. Участникам рассказали об истории праздника и о поэте Расуле Гамзатове, чей талант вдохновил на его создание. В ходе встречи звучали трогательные стихи и песни, посвященные Родине, которые сделали этот день еще более значимым.

Ученики художественного отделения школы создали бумажных журавликов, символизирующих мир и надежду. Шаипов подчеркнул важность таких мероприятий.

«Они помогают узнать историю через искусство. Когда дети читают стихи о Родине, у них формируется понимание значимости памяти о героях», — указал он.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что в округе активно реализуются проекты по патриотическому воспитанию, включая уроки мужества, выставки и творческие встречи. Праздник стал ярким примером того, как важно сохранять память о героической истории страны.

