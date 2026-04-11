В Химках прошел урок мужества, посвященный взятию Кенигсберга

В химкинской Детской школе искусств имени А.Н. Верстовского 10 апреля прошел урок мужества, посвященный взятию советскими войсками Кенигсберга в 1945 году. Эта операция до сих пор считается образцом военной тактики, отваги и несгибаемой воли. На встречу пришли школьники, их родители, педагоги и почетные гости.

Муниципальный депутат Ирина Спирина, обращаясь к собравшимся, подчеркнула, что за победой стояла колоссальная подготовка, продуманные действия командования и невероятное мужество солдат. По ее словам, сохранение памяти о таких событиях — долг перед поколением победителей. Именно на этих примерах формируется уважение к стране, ее защитникам и великому подвигу народа.

Участникам встречи детально рассказали, как готовился штурм одной из самых укрепленных крепостей Европы. Немецкое командование превратило Кенигсберг в неприступный орешек: мощная система обороны, многочисленные форты, артиллерийские точки, минные поля. Советские войска, однако, сумели взломать эту оборону, применив новаторскую тактику и проявив массовый героизм.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина в своем выступлении затронула другую важную тему. Сегодня, отметила она, в некоторых странах предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны. Именно поэтому крайне важно доносить до молодежи правду о том, кто на самом деле освободил Европу от нацизма и какой ценой досталась Победа.

Еще один участник мероприятия, муниципальный депутат Валентин Герасимов, напомнил о главной цели подобных встреч. Речь идет об объединении разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России, родному городу и уважения к великой истории страны.

Ранее сообщалось, что глава Химок поздравила семью участника СВО перед Пасхой.