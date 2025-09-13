В Химках прошла лекция о победе русской эскадры при мысе Тендра

В Химках, на базе лицея №10, состоялась интересная патриотическая лекция, посвященная знаменательным событиям 1790 года в рамках Русско-турецкой войны. Здесь местные жители смогли глубже ознакомиться с историей битвы при мысе Тендра. Об этом мероприятии рассказала администрация Химкинского городского округа.

Эта памятная морская битва считается одной из ключевых побед великого флотоводца Федора Ушакова. Депутат Надежда Смирнова подчеркнула, что Ушаков никогда не терпел поражений в морских сражениях и стал одной из самых ярких фигур в истории российского флота. Его уникальная стратегия отличалась маневренностью и высокой дисциплиной среди экипажей, что и обеспечивало его успехи.

На мероприятии также выступил ветеран, полковник запаса Станислав Синдеев, который связал подвиги прошлого с современными реалиями. Он призвал поддерживать армию и единство в стране, отмечая, что современные защитники продолжают вести традиции, заложенные их предшественниками.

Депутат Юлия Мамай добавила, что, вспоминая о боевых подвигах, важно помнить, что единство и вера в будущее дают нам силу. Народный депутат Артур Каримов в завершение мероприятия сообщил, что с момента запуска программы по проведению историко-патриотических мероприятий было организовано более 1500 активностей, включая фестивали, мастер-классы и лекции. Эти акции помогают развивать патриотизм и углублять понимание истории среди горожан.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города в театре «Наш дом» в Химках прошло награждение жителей, которые внесли вклад в развитие города. Почетные знаки, грамоты и благодарственные письма им вручила глава округа Елена Землякова.