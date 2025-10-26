В Химках прошла международная выставка растений

В садовом центре «Вашутино» в Химках состоялась международная выставка растений под названием «Кооперация питомников». Об этом рассказали представители администрации городского округа.

В этом году более 140 питомников из России и Белоруссии представили свои достижения в растениеводстве. Мероприятие собрало под одной крышей представителей торговых сетей, садовых центров, застройщиков и ландшафтных дизайнеров.

Посетители увидели разнообразие многолетних цветов, декоративных трав, хвойных и лиственных деревьев, а также редких растений. Программа выставки включала лекции от ведущих экспертов, а также увлекательные мастер-классы и семинары.

«У нас более 700 сортов собственного производства, включая много эксклюзивных растений, злаки и плодовые деревья. Мы впервые участвуем в этой выставке, интересный формат для общения с агрономами и ландшафтниками», — отметила участница выставки, финансовый директор питомника Любовь Палочкина.

Специалисты обсуждали оформление творческих заказов, маркировку растений и особенности агротехники с акцентом на посадку многолетних растений. За круглым столом также прошла дискуссия о мерах сохранения исчезающих видов.

Это уже пятый раз, когда выставка проходит в Химках, традиционно ее проводят в конце октября. Масштабное трехдневное событие объединило флагманов отрасли и стало платформой для обмена опытом. Питомник «Вашутино» работает в Химках более 20 лет, предлагая не только цветы, но и декоративные и плодовые растения для озеленения Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Химках по решению суда было остановлено незаконное строительство магазина. Арбитражный суд региона рассмотрел дело и отказал в удовлетворении требований ООО «Милар». Причиной спора стали выявленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и градостроительных правил, пересечения границ участка с жилым домом.