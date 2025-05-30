В Химках в День защиты детей организуют концерты и мастер-классы

В Химках к Международному дню защиты детей организуют концерты, мастер-классы, соревнования и многое другое, праздничная программа стартует в пятницу, 30 мая. Об этом сообщила глава городского округа Елена Землякова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Центральной площадкой станет парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого. В воскресенье, 1 июня, там организуют анимационные программы, шоу мыльных пузырей, викторины, конкурс карнавального костюма и не только. Для детей в возрасте от двух до пяти лет организуют заезд на беговелах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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