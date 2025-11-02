В Химках состоялась встреча, посвященная пионеру-герою Великой Отечественной Борису Царикову

В спортивном комплексе «Планерная» в Химках прошло мероприятие, приуроченное к дню рождения пионера-героя Великой Отечественной войны Бориса Царикова. Об этом рассказали представители администрации городского округа.

Участники встречи узнали о судьбе юного разведчика и его подвиге. Среди присутствующих были школьники, педагоги, тренеры и жители округа. К событию также присоединился депутат Химок Руслан Шаипов. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что спорт формирует характер.

«На спортивной площадке сразу видно, кто готов взять на себя ответственность, кто поддерживает товарищей, а кто не сдается. Именно эти качества делают из мальчишек и девчонок настоящих граждан своей страны», — указал он.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что подобные мероприятия не только помогают молодежи лучше понять историю, но и формируют чувство ответственности за будущее своей страны. Важно, чтобы новая генерация осознавала ценность таких подвигов, как подвиг Бориса Царикова, и вдохновлялась ими на добрые дела.

