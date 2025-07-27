В Химках прошла встреча с ветеранами СВО и волонтерами ко Дню ВМФ

Ко Дню Военно-Морского Флота в Химках, в музейном комплексе «Артишок», организовали масштабное мероприятие, в котором приняли участие Ассоциация ветеранов СВО, волонтеры, жители города, общественные деятели и депутаты. Об этом рассказали в администрации Химкинского городского округа.

С приветственной речью на мероприятии выступила депутат Госдумы, руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Московской области Алла Полякова. Она отметила, что Россия всегда была и остается великой морской державой.

«Год защитников Отечества подчеркивает преемственность поколений. Спасибо всем, кто поддерживает наших бойцов», — указала парламентарий.

В рамках встречи также состоялась историческая лекция, посвященная эволюции российского флота, которую провела директор школы «Лига первых» Мариана Полякова. Она рассказала о развитии морского дела в России, начиная с фрегата «Орел».

Ветераны поделились воспоминаниями о своей службе и значении военно-морских традиций. Депутат Полякова и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский выразили признательность волонтерам, помогающим участникам специальной военной операции и их семьям, вручив благодарственные письма Дмитрию Фризену и Екатерине Панкратовой. Заместитель военно-исторического клуба «Неизвестный солдат» Дмитрий Васьков подчеркнул важность единства народа в достижении победы.

Кроме того, новым членам партии «Единая Россия» вручили партийные билеты. Это мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», подчеркивая важность поддержки ветеранов и волонтеров в современной России.

Ранее сообщалось, что в Химках организовали развлекательную программу «Ночь в парке». В ее рамках для гостей парков Толстого, «Дубки» и Величко провели тематические мастер-классы, игры и квесты. Увлекательные тематические мероприятия провели и для посетителей выставочного комплекса «Артишок», в нем представили квест «Ночь в музее».