В Химках прошла выездная администрация для жителей Фирсановки

В микрорайоне Фирсановка состоялась встреча жителей с представителями администрации, включая главу Химок Елену Землякову и депутата Государственной Думы Ирину Роднину. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

В ходе мероприятия специалисты задокументировали обращения горожан и взяли их на контроль. Основные вопросы касались ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки.

Формат выездных администраций стал привычным для жителей Химок. Это удобный способ за один вечер получить консультации от различных специалистов и оперативную обратную связь. Например, Наталья Егорова подняла вопрос о благоустройстве спортивной площадки во дворе своего дома. Она отметила, что площадка, которая была построена давно, нуждается в обновлениях.

«Я пришла с предложением по ремонту спортивной площадки. Здесь собираются жители всех возрастов, и хотелось бы улучшить условия. Мой вопрос взяли на контроль, и пообещали проверить состояние площадки», — рассказала местная жительница.

Каждый желающий может предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры или подать заявку на проведение ремонтных работ. С начала года в разных микрорайонах Химок уже состоялось 40 выездных администраций, что свидетельствует о активном взаимодействии власти с населением.

