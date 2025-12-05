В Химках прошло памятное мероприятие в честь Дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом сообщила глава округа Елена Землякова.

«Победа под Москвой стала возможной благодаря героизму солдат и усилиям людей в тылу. Чтобы остановить фашистов, советское командование мобилизовало население на строительство оборонительных сооружений», - отметила Землякова.

Глава рассказала, что жители Химок построили более 9 км противотанковых рвов, около 19 км проволочных заграждений, множество огневых точек и бомбоубежищ. На местных предприятиях было произведено около 1,2 тыс. противотанковых ежей, которые были установлены на оборонительном рубеже.

В конце ноября 1941-го фашисты заняли часть территории Химкинского района. Здесь оборонялись войска 16-й и 20-й армий. Штаб 20-й армии находился в Химках, она защищала территорию от Клязьмы до Рогачевского шоссе.

«Сегодня вместе с химчанами возложили цветы к монументу «Противотанковые ежи» — символу Великой Победы. Мы помним тех, кто защищал нашу Родину, кто жертвовал собой ради свободы и независимости. Мы благодарны им за подвиг, за мир и свободу, которые они нам подарили», - заключила глава.

