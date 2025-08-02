В Химкинской библиотеке провели лекцию, посвященную Дню ВДВ

Мероприятие собрало не только ветеранов, но и молодое поколение, чтобы обсудить историю и традиции уникальных войск страны. Муниципальный депутат Наталья Каныгина открыла встречу, подчеркнув важность десантников для России. Она отметила, что ВДВ — это символ мужества и силы духа, и поблагодарила организаторов за инициативу, помогающую сохранять память.

Участники узнали, когда и как была создана первая воздушно-десантная часть в 1930 году и почему 2 августа стал официальным Днем ВДВ. Десантники принимали участие в ключевых военных операциях нашей страны, начиная с Великой Отечественной войны и заканчивая современными конфликтами. Особым гостем был член Ассоциации СВО Антон Зенькович, который напомнил о фронтовых достижениях десантников, защищающих интересы России сегодня.

Также назначенный депутат Ирина Спирина акцентировала внимание на значении памяти о героях ВДВ для будущих поколений. Лекция стала частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», запущенной в Химках. Депутат Николай Томашов отметил ее цель — объединение различных поколений вокруг любовной связи с Россией и уважением к истории. Такие мероприятия помогают формировать чувство патриотизма и гордости за свою страну среди молодежи, что крайне актуально в современных условиях.

Ранее сообщалось, что неравнодушные жители Химок высадили кизильник у мемориала Великой Отечественной войны в Подрезково в рамках патриотического мероприятия, так они почтили память героев, освободивших территорию РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Участники акции благоустроили территорию мемориального комплекса и высадили 25 кустов кизильника.