В Химках провели яркий фестиваль урожая садоводов-любителей

В День города, 13 сентября, в парке Толстого состоялся увлекательный гастрономический фестиваль урожая. Здесь собрались садоводы-любители и участники клуба «Активное долголетие», чтобы представить свои домашние заготовки, а также свежие овощи и ягоды, вырастающие на местных приусадебных участках.

Столы были уставлены богатым разнообразием даров природы, что создавало атмосферу настоящего праздника. Участники клуба отметили, что занимаются садоводством на протяжении многих лет и получают от этого огромное удовольствие.

«Фестиваль урожая стал ярким акцентом празднования Дня города в Химках. Эти мероприятия не только показывают потенциал наших людей, но и укрепляют традиции садоводства, что весьма важно для нашего общества», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

На ярмарке гости могли не только полюбоваться впечатляющими плодами, но и попробовать их на вкус. Депутат Николай Томашов выразил свою радость от активного участия членов клуба. Он указал, что энтузиазм этих людей вдохновляет. Каждый представленный плод, по его словам, является не просто результатом труда, но частичкой души замечательных садоводов.

Выставка урожая стала не просто демонстрацией мастерства участников, а настоящим праздником, показавшим, что упорный труд, терпение и любовь к жизни создают удивительные результаты на столах.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города Химки, который в этом году отмечает свое 86-летие, в первой школе округа состоялся концерт. Программа включала литературные выступления, творческие номера и лекцию о значимых событиях из истории города, особенно в период Великой Отечественной войны.