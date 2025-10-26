В Химках провели лекцию о героях спецназа

На одном из химкинских предприятий прошло патриотическое мероприятие, посвященное Дню подразделений специального назначения. Об этом рассказали представители администрации городского округа.

В рамках лекционного часа участники смогли узнать об историческом формировании и развитии спецназа, о героических операциях и примерах самоотверженности бойцов, которые с честью исполняют свои обязанности.

«Мы должны отдать дань уважения тем, кто охраняет безопасность нашей Родины и ежедневно проявляет мужество, профессионализм, выполняя сложнейшие задачи», — указала депутат Химок Татьяна Кавторева, подчеркнув значимость этого дня.

Спикер лекции рассказал о традициях и особенностях подразделений, находящихся на переднем крае защиты страны, напомнив про их стойкость и мастерство.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что такие мероприятия играют огромную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. По ее словам, истории о подвигах спецназовцев являются бесценными уроками чести и долга.

