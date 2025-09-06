В Химках провели памятный день солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом — значимую дату, связанную с трагическими событиями в Беслане, где боевики захватили школу и унесли больше трехсот жизней. В честь этого дня в Сходненской детской школе искусств в Химках прошло памятное мероприятие, в ходе которого гостей познакомили с историей террора, а также организовали выставку рисунков, отражающих эту тяжёлую тему. Об этом событии рассказала администрация Химкинского городского округа.

На мероприятии выступил депутат Химок Руслан Шаипов, который отметил важность сохранения памяти о трагедии.

«Терроризм приносит лишь страдания. Мы обязаны делать все возможное, чтобы не допустить повторения подобного», — указал он.

Кроме того, участникам мероприятия напомнили о мужестве сотрудников спецназа, которые в те тяжелые дни рисковали своими жизнями, чтобы спасти детей и педагогов. Организованный урок гражданской памяти стал важным событием для жителей округа, и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил значимость подобных встреч для формирования патриотизма и уважения к истории. По его мнению, ответственность и единство становятся залогом безопасности для россиян. Совместное мероприятие стало не только данью памяти, но и важным шагом к воспитанию нового поколения, способного помнить и защищать свою страну.

Ранее сообщалось, что лекция в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом также прошла в Химках в дошкольном отделении «Кораблик». К мероприятию присоединились майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк и депутат Юлия Мамай.