В Химках провели патриотический кинолекторий по фильму «Тегеран-43»

В Химках, в гимназии №23, состоялся патриотический кинолекторий, посвященный 45-летию известного фильма «Тегеран-43». В рамках этой мероприятия прошла лекция, на которой обсудили историю создания картины и показали ее ключевые фрагменты. Об этом сообщила администрация городского округа Химки.

На встрече присутствовала лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она отметила, что фильм отражает доблесть и силу духа, которые были основой для достижения Победы.

«Когда школьники через такое кино знакомятся с историческими событиями, они начинают больше ценить собственное прошлое», – сказала общественница.

Педагоги поделились интересными фактами о процессе создания фильма, а также о составе съемочной группы и актерах. Участники события не только смотрели отрывки, но и активно обсуждали их, задавали вопросы. Депутат Химок Алексей Федоров подчеркнул важность проведения подобных мероприятий.

Фильм «Тегеран-43», вышедший в 1980 году, стал одной из знаковых работ советского кино. Он рассказывает, как советская разведка успешно помешала нацистам осуществить покушение на лидеров стран-союзников в годы Великой Отечественной войны. Этот кинолекторий стал важным шагом в патриотическом воспитании молодежи Химок.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города в театре «Наш дом» в Химках прошло награждение жителей, которые внесли вклад в развитие города. Почетные знаки, грамоты и благодарственные письма им вручила глава округа Елена Землякова.