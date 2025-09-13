В Химках рассказали молодежи об истории города и ее славных страницах

В преддверии Дня города в школе «Триумф» состоялась замечательная встреча, посвященная истории Химок. Учащиеся и педагоги поделились знаниями о становлении города, используя трогательные музыкальные номера и произведения местных поэтов в качестве дополнения к рассказу о прошлом. Об этом сообщила администрация городского округа.

Открыл мероприятие муниципальный депутат Валентин Герасимов, который подчеркнул, что история Химок полна славных страниц.

«Химки могут похвастаться невероятно богатой и славной историей. За 86 лет наш город прошел путь, на который у других уходят столетия», — указал он.

Депутат подчеркнул, что изучение богатого наследия важно не только для горожан, но и для будущих поколений. Гостям были представлены различные аспекты истории: как маленький поселок превратился в современный мегаполис и каким образом развивались его проспекты.

Особое внимание было уделено героическим событиям, когда жители Химок вносили весомый вклад в победу над врагом. Вспоминали о трудовых подвигах в послевоенное время, а также о космических достижениях, которые принесли городу известность. Говорили и о широкомасштабном развитии, происходящем сегодня.

Депутат Инна Монастырская отметила, что за историей Химок стоят люди: врачи, учителя, инженеры и рабочие. Нельзя забывать и о воинах, которые сейчас служат в зоне специальной военной операции, защищая рубежи нашей Родины. Именно эти люди являются настоящими героями и гордостью города.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города в театре «Наш дом» в Химках прошло награждение жителей, которые внесли вклад в развитие города. Почетные знаки, грамоты и благодарственные письма им вручила глава округа Елена Землякова.