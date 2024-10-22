В Химках родители требуют увольнения учительницы, которая вела урок с дуршлагом на голове

Педагог, исповедующий пастафарианство, появилась на занятия с дуршлагом на голове и рассказывала ученикам о «страшном макаронном монстре», сообщил Mash.

Согласно рассказам учеников, Мария Андреевна, преподаватель русского языка, провела данный религиозный перформанс на прошлой неделе, ведя уроки таким образом.

Она объясняла детям, что пастафарианство — это шуточная вера, и уверяла, что данный выбор — ее собственное решение. Несмотря на безобидный характер происходящего, родителям это не понравилось, и они устроили протест.

В результате женщину вызвали к директору, где она сравнила дуршлаг с хиджабом и крестиком. Также были проверены медицинские справки, предоставленные при ее трудоустройстве — она здорова.

У Марии Андреевны 29 часов русского языка в неделю и никаких жалоб от учащихся, однако родители одного из классов продолжают настаивать на ее увольнении.

Ранее в Красноярске появился учитель-квадробер. По отзывам учеников, его занятия не ограничивались лишь объяснением формул и теорем.

Доктора Панадола — так его назвали ребята — можно было увидеть прыгающим по классу как собака, передвигающимся на четвереньках по паркам, гавкающим и даже читающим рэп.