В Химках школьникам объяснили значение Куликовской битвы

В Химках в Кутузовской школе был проведен тематический час, посвященный значению победе русских войск, одержанной на Куликовом поле.

Событие приурочили к годовщине знаменитой битвы, произошедшей в 1380 году, когда войска под руководством Дмитрия Донского одержали важную победу. Мероприятие собрало школьников, их родителей и педагогов, чтобы обсудить историческую важность этой битвы для объединения русских земель и формирования будущего страны. Перед участниками выступили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Алексей Федоров.

«Куликовская битва показала, что мощь Руси заключается в единстве. Молодежь должна понять, что эта истина остается актуальной и сегодня», — указал Федоров.

Он акцентировал внимание на важности таких встреч для формирования патриотизма среди молодежи. В Химках подобные события проводятся регулярно. Депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что эти мероприятия способствуют уважению к истории и сохранению культурного наследия нашего народа. Участники, погрузившись в историю, получили возможность осознать стойкость и единство, которое привело к победе на Куликовом поле.

