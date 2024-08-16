В Химках скончался 104-летний ветеран ВОВ

В Химках в возрасте 104-х лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Кривошеев. Военный стал свидетелем победы в Праге и боев под Сталинградом. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем телеграм-канале.

Иван Кривошеев начал свою военную карьеру в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии осенью 1942 года в качестве наводчика противотанковой пушки.

«На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй», — заметил Волошин.

Герой войны получил множество наград и почетных орденов: медаль «За отвагу», две «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудный знак «Освободителю Донбасса, ордены Отечественной войны I и II степени.

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