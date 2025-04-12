В Химках троллейбус так сильно подпрыгнул на кочке, что в салоне повыбивало стекла

В процессе движения в Химках у троллейбуса произошло повреждение стекла в салоне. К счастью, инцидент не повлек за собой никаких травм у находившихся в салоне пассажиров. Об этом ередает Телеграм-канал «Подмосковье № 1».

В момент, когда троллейбус преодолел крупную неровность на дороге, раздался звук бьющегося стекла. Осколки разлетелись в районе пассажирских мест, но, к счастью, никто не получил травм.

В качестве подтверждения произошедшему канал публикует видео последствий. Видно, что разбитый оконный проем уже прикрыт запечатанной скотчем полиэтиленовой пленкой.

В результате инцидента пассажиров попросили покинуть троллейбус. Им предоставили возможность пересесть на другой вид общественного транспорта. Многие выразили недовольство тем, что им пришлось снова оплачивать свой проезд.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в московской квартире выбило стекла.