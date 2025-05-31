В Химках в День защиты детей пройдет фестиваль «Скейт-парк — второй дом»

В Химках День защиты детей пройдет масштабный фестиваль «Скейт-парк — второй дом», организованный школой разумного экстрима «Равновесие», сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Мероприятие состоится в парке «Экоберег» и станет ярким событием для любителей активных видов спорта и уличной культуры.

Основная часть фестиваля — серия мастер-классов, которые пройдут 1 июня с 12:00 до 18:00. Тренеры школы «Равновесие» помогут всем желающим освоить основы экшн-спорта, а также расскажут о правилах безопасности в экстремальных зонах. Для более опытных горожан предусмотрены советы по технике выполнения трюков и биомеханике.

В рамках мероприятия все участники смогут воспользоваться защитной экипировкой и снаряжением, предоставляемым организаторами. Зарегистрироваться на фестиваль можно через мобильное приложение «Сохраняй Равновесие».

Основатель школы «Равновесие» Максим Горюнов отметил необходимость создания безопасной и вовлекающей атмосферы на скейт-парках.

«Важно не только качественно построить скейт-парк, но и подготовить людей к появлению нового объекта: организовать безопасную и вовлекающую среду, дать молодому поколению правильные ориентиры и сформировать культуру разумного экстрима», — сказал Горюнов.

Мероприятие проводится при поддержке российского движения детей и молодежи «Движение первых» и входит в серию мероприятий в 15 регионах страны.

Помимо очных мастер-классов, запланированы онлайн-мероприятия — обучающие видеоуроки и конкурс творческих видеороликов. В рамках проекта также пройдут соревнования по скейтборду, самокату и BMX.

Ранее сообщалось, что в Химках прошел благотворительный музыкальный фестиваль «Нотка доброты».