В Химках ветераны СВО будут передавать опыт молодым спортсменам-авиамоделистам

Федерация по авиамодельному спорту «Дрон» из подмосковных Химок и Ассоциация ветеранов специальной военной операции (СВО) Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила в своем телеграм-канале глава городского округа Елена Землякова.

По ее словам, ветераны, вернувшиеся с фронта, будут передавать свой практический опыт и навыки молодым спортсменам, занимающимся авиамоделированием и управлением беспилотниками.

Кроме того, на базе федерации будет сформирована первая в Московской области инженерно-спортивная команда, состоящая из ветеранов специальной военной операции.

Церемония подписания прошла с участием заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также руководителя Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилла Лосунчукова и руководителя химкинской федерации «Дрон» Анатолия Корнилова.

Мероприятие состоялось при поддержке Совета депутатов Химок и лично его председателя Сергея Малиновского, который также принял участие в церемонии.

Как подчеркнул Малиновский, соглашение создает дополнительные условия для развития инженерно-технического направления в округе.

Вовлечение ветеранов в работу с молодежью и развитие технического творчества позволит усилить практическую подготовку и расширит образовательные возможности местного Дома юных техников «Интеграл».

