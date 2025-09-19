В Химках ввели в эксплуатацию первый детский сад в ЖК «Квартал Ивакино»

В жилом комплексе «Квартал Ивакино» от группы «Самолет», расположенном в Химках, ввели в эксплуатацию первый детский сад, рассчитанный на 300 мест, его смогут посещать дети в возрасте от двух до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Площадь здания составила 5,1 тыс. кв. м, в нем разместили многофункциональные групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, кружковую для творческих занятий, кабинет логопеда. На прилегающей территории есть игровые площадки и зоны для занятий спортом. Проект разработан архитекторами проектного института S.23.

«Территория детского сада продолжает тему «Реки»: покрытия выполнены в голубых тонах с динамичными узорами, напоминающими течение воды. Для каждой группы предусмотрены отдельные прогулочные площадки с теневыми навесами», — добавили в сообщении.

На территории жилого комплекса также возводят школу для 1,1 тыс. учеников. В общей сложности планируется возвести три детских сада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

