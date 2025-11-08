В Химках завершилась вакцинация почти двух тысяч домашних животных

В Химках завершился сезон работы мобильных пунктов Государственной ветеринарной службы в Подмосковье. Эти пункты функционировали в парках с апреля по сентябрь и обеспечили вакцинацию домашних животных. Об итогах их работы рассказали в администрации городского округа.

За полгода ветеринарные специалисты успели вакцинировать почти две тысячи питомцев, включая как собак, так и кошек. Мобильные ветпункты сделали вакцинацию доступной, позволяя владельцам питомцев проводить эти важные процедуры прямо во время прогулок на свежем воздухе. Ветеринарные врачи проводили вакцинацию против бешенства и других опасных заболеваний без необходимости предварительной записи, что значительно упрощало процесс для владельцев домашних животных.

Кроме того, специалисты не только проводили вакцинацию, но и регистрировали питомцев в едином региональном реестре, а также чипировали около тысячи животных для безопасности и защиты. Эти меры являются важной частью заботы о здоровье животных и повышают уровень ветеринарного обслуживания в регионе.

Мобильные ветеринарные пункты возвратятся в городские парки весной следующего года. Владельцы домашних животных могут следить за актуальной информацией и графиками работы на интерактивной карте, чтобы не пропустить возможность вакцинации своих любимцев.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою. Воспитанники химкинского патриотического клуба «Сова» имени Дмитрия Кириллова приняли участие в VII открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою РБИ‑РОСС (Российская Отечественная Система Самозащиты). Всего участниками соревнований стали более 60 человек из Москвы и Московской области.