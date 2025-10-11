В химкинской школе прошло патриотическое мероприятие «Города воинской славы»

В 2007 году этого высокого звания были удостоены Владикавказ, Елец, Ельня, Малгобек и Ржев за массовый героизм и стойкость их жителей, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие собрало широкий круг участников — юных спортсменов, их родителей, педагогов и почетных гостей. Со вступительным словом к собравшимся обратился муниципальный депутат Артур Каримов, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Очень важно сохранять историческую память и чтить города, которые вписали свои имена в героическую летопись нашей страны. Их подвиг – это пример несгибаемой воли и мужества для всех нас. Рассказывая об этом молодежи, мы передаем им чувство гордости за свою страну», — указал он.

Особое внимание организаторы уделили образовательной составляющей. Приглашенные эксперты и историки подробно рассказали школьникам о критериях присвоения звания «Город Воинской Славы» и о конкретных подвигах, совершенных жителями каждого из пяти городов. Учащиеся узнали о беспримерном мужестве защитников этих населенных пунктов в разные периоды Великой Отечественной войны, о стойкости мирных жителей и о том, как каждый из них внес свой вклад в общую победу. Почетным гостем мероприятия стал ветеран специальной военной операции, гвардии рядовой Владимир Коннов. В свою очередь муниципальный депутат Надежда Смирнова рассказала о масштабной работе, которая ведется в Химках по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.

Ранее сообщалось, что в Химках прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации последствий террористического акта, в них приняли участие представители МЧС России, Министерства здравоохранения Московской области, правоохранительных органов и местных служб экстренного реагирования.