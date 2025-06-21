В химкинском детсаду прошел урок памяти, посвященный фильму «Дожить до рассвета»

В дошкольном отделении школы №8 имени В.И. Матвеева города Химки состоялось особое мероприятие — открытый урок, посвященный 50-летию со дня выхода на экраны культового военного фильма «Дожить до рассвета». Об этом событии рассказала администрация городского округа.

Торжественное событие собрало педагогов, родителей воспитанников и почетных гостей. Программа урока включала увлекательный рассказ об истории создания фильма. Участники узнали о режиссере Викторе Соколове, актерском составе и реальных событиях, которые легли в основу сценария. Особое внимание уделили исторической достоверности киноленты и ее воспитательному значению.

Особым гостем мероприятия стал участник специальной военной операции Владимир Коннов. В своем выступлении он провел параллели между подвигами героев Великой Отечественной и современных защитников Родины.

«Сегодня в окопах находятся такие же герои, как и те, о ком рассказывает фильм. Именно поэтому так важна поддержка тыла — каждая посылка, каждое письмо, каждое доброе слово для наших бойцов, — указал он.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с прошлого года. Как пояснила депутат Наталья Каныгина, цель программы — объединение поколений вокруг вечных ценностей: любви к Родине, уважения к истории и культурному наследию.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло мероприятие, посвященное памяти Лени Голикова. Оно состоялось в отделении «Каскад». На встрече присутствовали воспитанники ВПО «Сова», на базе организации в 2022 году открылось главное отделение областной общественной организации военно-поискового отряда «Страж». Участники занимаются поиском без вести пропавших бойцов и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.