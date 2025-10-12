В химкинском квартале Свистуха строят новую пешеходную дорожку к школе

В жилом квартале Свистуха начались работы по созданию современной пешеходной инфраструктуры. Новая благоустроенная дорожка площадью более 1500 квадратных метров соединит остановку общественного транспорта «Свистуха» и здание школы №30, создав безопасный и комфортный маршрут для учащихся и местных жителей. Об этом рассказали в администрации городского округа Химки.

Инициатива по созданию пешеходной связи между остановкой и образовательным учреждением принадлежит директору школы Татьяне Кавторевой, которая обратилась с соответствующим предложением к главе городского округа. Идея получила полную поддержку администрации, и профильным ведомствам было поручено разработать проект и приступить к его реализации.

«После всестороннего рассмотрения инициативы были проведены все необходимые конкурсные и аукционные процедуры. Заключен муниципальный контракт на создание данной пешеходной зоны, которая будет оборудована не только самой дорожкой, но и местами для отдыха, что сделает маршрут еще более комфортным для жителей», — указал заместитель главы Химок Александр Морозов.

Подрядчики уже приступили к практической реализации проекта. На первом этапе специалисты выполнили разметку контура будущей пешеходной зоны, после чего начались работы по расчистке территории. С помощью специализированной техники рабочие удаляют валежник и сухие пни, подготавливая площадку для последующих этапов благоустройства.

Особое внимание в проекте уделяется вопросам безопасности. Вдоль всей протяженности маршрута будут установлены современные опоры освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Это обеспечит круглосуточный контроль за территорией и создаст защищенную среду для пешеходов в любое время суток.

В рамках благоустройства территорию дополнят малые архитектурные формы — удобные лавочки для отдыха и урны для поддержания чистоты. Значительное внимание уделят и озеленению: вдоль новой дорожки высадят более 700 кустарников различных видов, что не только украсит территорию, но и создаст благоприятную экологическую обстановку.

Все работы по созданию новой пешеходной инфраструктуры планируется завершить до конца текущего года. Реализация этого проекта позволит не только обеспечить безопасный путь к школе для учащихся, но и создать новое комфортное общественное пространство для отдыха жителей всего микрорайона.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается масштабная прививочная кампания против сезонного гриппа. С начала сентября текущего года вакцинацию в округе уже прошли более 64 тысяч жителей города, что демонстрирует высокую активность населения в вопросах защиты своего здоровья.