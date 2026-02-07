В химкинском парке Толстого пройдет семейный экологический квест

9 февраля в парке Толстого состоится уникальный экологический квест, участники которого раскроют тайны зимней жизни парка и научатся ответственно помогать природе.

Программа мероприятия сочетает познавательную часть и практику. Участники — и дети, и взрослые — изучат особенности жизни зимующих птиц и зверей, а затем применят новые знания.

Под руководством натуралистов-практиков горожане научатся «читать» загадочные следы на снегу, понимать, кто из обитателей парка и куда спешил, а также как живут наши соседи в холодное время года. Как отмечает депутат Химок Юлия Мамай, мероприятие станет увлекательной квест-лекцией на прогулке.

Важнейшей частью квеста станет урок ответственной заботы. Многим горожанам невдомек, что подкармливать животных и птиц чем попало нельзя — это может нанести им серьезный вред.

Участникам подробно расскажут и покажут, чем и как правильно подкармливать синиц, снегирей и белок. Пополнение парковых кормушек полезными угощениями станет практическим заданием по ходу маршрута.

Сбор участников состоится 9 февраля в 15:00 мск у выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого (Ленинский проспект). Это отличный шанс весело, активно и с пользой провести зимний день, стать ближе к природе и научиться быть настоящими друзьями для пернатых и пушистых обитателей города.

