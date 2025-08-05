В ХМАО сильно разрослось кладбище для бойцов СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается увеличение территории одного из местных кладбищ, что, как сообщило сетевое издание «ХМАО — Югра онлайн», связано с захоронениями участников специальной военной операции (СВО).

Издание отмечает, что центральное место на кладбище занимает Аллея Славы, где покоятся кавалеры ордена Мужества. При этом количество свободных мест в данном секторе практически исчерпано.

Основную часть погибших бойцов хоронят на других участках кладбища, где, по данным издания, за последний год значительно увеличилось число захоронений, которые теперь располагаются в несколько рядов.

Фотографии с места захоронений демонстрируют флаги, установленные над каждой могилой, а также обилие погребальных венков. На многих могилах уже установлены гранитные надгробья.

Ранее сообщалось, что в Анапе ветерана СВО похоронили голым с пакетом на голове.