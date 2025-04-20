В храмах Серпухова прошли пасхальные службы
В Серпухове прошли праздничные службы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
20 апреля православные христиане отмечают Пасху. Праздничные службы состоялись и во всех храмах и монастырях Серпухова, сообщает пресс-служба городского округа.
Особенно торжественно и радостно прошло празднование Христова Воскресения в храме Всех святых, где богослужение проводил Благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий.
На службе присутствовало огромное количество православных жителей, в том числе ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко, его заместитель Татьяна Орлова и депутаты Совета депутатов Максим Валиков, Алексей Батогов и Андрей Тихонов.
Ранее сообщалось о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных россиян с Воскресением Христовым. Он всем мира и благополучия.