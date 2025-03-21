В храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Бедросом Киркоровым

В храме Христа Спасителя прошла траурная церемония по прощанию с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, об этом сообщил телеграм-канал РЕН ТВ.

Прощание с Киркоровым-старшим было организовано в храме Христа Спасителя. Там провели отпевание, оно проходило в закрытом режиме. Для прощания с артистом пришли его родственники и близкие, а также поклонники.

Гражданскую панихиду проведут в Большом траурном зале. Вслед за ней последуют похороны на подготовленном участке Троекуровского кладбища.

Ранее уже сообщалось, что Бедроса Киркорова похоронят по соседству с другими российскими деятелями культуры. Рядом с его могилой будут располагаться Борис Моисеев, Ирина Мирошниченко, Валентин Юдашкин, Вячеслав Добрынин и Сергей Доренко.