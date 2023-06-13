Число обращений жителей по детским площадкам снизилось в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
В первые десять дней июня в Подмосковье количество обращений граждан по вопросам содержания детских площадок снизилось на 230 сообщений в сравнении с прошлым годом, сообщили в областном ГУСТ. Замечания жители могут направить через портал «Добродел».
«Положительную динамику в этом направлении демонстрируют: Люберцы — минус 31 обращение за указанный период. В Раменском и Одинцовском их количество сократилось на 21 в каждом округе, в Солнечногорске — на 15, а в Рузском — на 8», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, ответственные организации должны тщательнее контролировать состояние игровых площадок, поскольку от этого зависит безопасность детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к 1 сентября.