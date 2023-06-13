Число обращений жителей по детским площадкам снизилось в Подмосковье

«Положительную динамику в этом направлении демонстрируют: Люберцы — минус 31 обращение за указанный период. В Раменском и Одинцовском их количество сократилось на 21 в каждом округе, в Солнечногорске — на 15, а в Рузском — на 8», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.