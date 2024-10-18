В Индии бык спас фермера от нападения крокодила

Житель индийского штата Карнатака едва не стал жертвой крокодила. Он остался в живых благодаря своему верному быку. Об инциденте сообщает издание The Times of India.

В тот день 32-летний фермер по имени Дхарияппа Мети привел трех быков к водохранилищу. Он вошел в воду, держа животных на привязи, помыл одного быка и начал мыть второго. В этот момент рядом с ними внезапно оказался крокодил.

Хищник вцепился фермеру в правую руку. Тот начал отбиваться от него, тогда крокодил укусил его за указательный палец на левой руке. На помощь фермеру пришел один из его быков. Он наступил на крокодила, после чего потянул за веревку и вытащил мужчину на берег.

Сангаппа Уялагури, родственник пострадавшего, сказал, что Мети не выжил бы, если бы бык не вытащил его из воды. Из-за нападения крокодила фермер лишился правой руки.

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