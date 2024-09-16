В Индии не поддержали американских ограничений против RT

США попросили МИД Индии присоединиться к ограничениям против RT , однако по данным The Hindu, дипломаты отказались.

Индия отказалась присоединиться к санкциям, которые США ввели против RT. Причина такого решения в том, что эти санкции официально не одобрены ООН. По данным издания, разговор об этом велся в Дели во время визита помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу. Однако американское посольство в Индии это не подтверждало.

Напомним, что Россия реагировала на введенные США против RT. По словам официального представителя МИД РФ, американцы начали настоящую информационную войну. При этом в Госдепе отметили, что из-за деятельности канала якобы стали значительно меньше поддерживать Украину.

Напомним, что Америка ввела санкции против двух сотрудников и трех структур RT.

Ранее сообщалось, что группа The White Stripes подала иск против Дональда Трампа.