В Индии перед прилетом Путина провели необычный древний ритуал Аарти

Визит президента России Владимира Путина в Индию сопровождается не только политической программой, но и яркими культурными традициями, раскрывающими специфику индийского гостеприимства. Как рассказал aif.ru руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, накануне прибытия российского лидера жители священного города Варанаси провели в его честь древний обряд Аарти.

Ритуал поклонения уважаемому человеку, который, как считается, приносит дополнительную удачу. По его словам, ритуал не является исключительной мерой, а представляет собой устоявшийся протокольный элемент высшего уровня, демонстрирующий глубокое уважение к гостю.

Помимо Аарти, подготовка включает и другие мероприятия с национальным колоритом.

«В Индии Путину устроят торжественную встречу в аэропорту, как обычно, развесят приветственные баннеры на улицах. Стандартные мероприятия, просто с индийской спецификой: разместят еще, скорее всего, много разнообразных курильниц вокруг, повесят гирлянды из цветов», — подытожил Куприянов.

Тем временем в центре Нью-Дели появились плакаты с изображениями Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди с надписями на русском и хинди, что прямо нацелено на укрепление общественных связей между двумя странами.

Контекстом визита стала и предшествующая рабочая поездка министра обороны России Андрея Белоусова для участия в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

