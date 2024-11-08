В Индии певец выпил кровь убитой на сцене курицы: заведено дело

Индийская полиция возбудила дело против певца Кон Вайи Сона за жестокое обращение с животными. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, на концерте певца Кон Вайи Сона. Исполнитель убил курицу, сцедил кровь в кружку и выпил ее. В связи с этим индийская полиция возбудила уголовное дело.

Данный акт жестокости вызвал общественное возмущение, и представители организации PETA обратились в полицию с жалобой на музыканта, предоставив видео его действий. Ролик с ужасающими кадрами разлетелся в социальных сетях.

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