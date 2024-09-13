В Индии тигр съел 55-летнего фермера

Кедари Лал, проживавший в деревне Банскхера в индийском штате Уттар-Прадеш, собирал дрова недалеко от тигриного заповедника Пилибхит. Домой он так не вернулся.

Семья 55-летнего фермера утверждает, что на их родственника напал тигр и убил его. О трагедии сообщает издание The Times of India.

Но сотрудники заповедника это опровергли, заявив, что мужчина сам зашел на территорию леса. Близкие же придумали эту историю с нападением тигра, чтобы получить страховую выплату в размере 500 тысяч рупий. Такая сумма положена гражданам в качестве компенсации, если нападение произошло вне лесной зоны.

Ситуация вызвала волну протестов среди местных жителей. Они потребовали, чтобы власти обеспечили им большую защиту от диких животных. Тогда вокруг деревни установили металлическую ограду. Теперь она отделена от территории заповедника.

Ранее сообщалось о том, что леопард Леопольд и пума Мирра успешно прошли адаптацию в парке тигров в Можайске.