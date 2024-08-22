Демонстранты по всей стране выходят на городские улицы, чтобы показать недовольство принятым властью решением. Об этом сообщил один из корреспондентов РИА Новости.

Прямо сейчас в Индонезии проходят массовые протесты после правок в закон о региональных выборах. В частности, изменения коснулись минимального возраста на момент инаугурации и избирательного порога в 6,5–10% действительных голосов в парламенте.

В связи с этим студенты колледжей «штурмовали региональные здания парламента», как отметил анонимный источник в правительстве. Протесты проходят Сураябе, Семаранге, Макасаре, Джакарте и не только. Если они не прекратятся, то президент может уйти в отставку уже в августе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 осужденных за протестные преступления. Виновные раскаялись в содеянном и зареклись больше не нарушать закон.