В Ингушении трех человек в тяжелом состоянии доставили в больницу с отравлением газом
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
В Ингушении три человека отравились угарным газом в частном доме и в тяжелом состоянии оказались в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.
На улице Осканова в городе Малгобек в 19.20 стало известно о людях, отравившихся угарным газом. Сообщается, что пострадавших оказалось трое, все они взрослые люди. Отравившихся доставили в центральную больницу города, их состояние оценили как стабильно тяжелое.
Предварительной причиной происшествия назвали отсутствие тяги в дымоходе газового нагревателя. Прокуратура начала проверку, во время которой собирается выяснить все причины происшествия, а также проверит, были ли соблюдены все меры безопасности при использовании газового оборудования.