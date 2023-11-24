В Ингушении трех человек в тяжелом состоянии доставили в больницу с отравлением газом

В Ингушении три человека отравились угарным газом в частном доме и в тяжелом состоянии оказались в больнице. Об этом сообщает РИА Новости .

На улице Осканова в городе Малгобек в 19.20 стало известно о людях, отравившихся угарным газом. Сообщается, что пострадавших оказалось трое, все они взрослые люди. Отравившихся доставили в центральную больницу города, их состояние оценили как стабильно тяжелое.

Предварительной причиной происшествия назвали отсутствие тяги в дымоходе газового нагревателя. Прокуратура начала проверку, во время которой собирается выяснить все причины происшествия, а также проверит, были ли соблюдены все меры безопасности при использовании газового оборудования.